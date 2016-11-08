На КПВВ "Майорское" обнаружили 320 тыс. грн и полсотни банковских карточек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили более 320 000 гривен и полсотни банковских карточек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Значительную сумму средств, которую пытался переместить на неконтролируемую территорию гражданин Украины обнаружили на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда.
Во время проверки автомобиля "Пежо", который следовал из Славянска в направлении Донецка пограничники заметили значительное волнение водителя. При проведении более тщательного осмотра в обшивке багажника автомобиля правоохранители нашли 320 000 гривен, а также около полусотни банковских карточек.
Водителем оказался 41-летний житель Донецкой области. Мужчину и выявленные средства передали представителям Национальной полиции