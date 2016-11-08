На КПВВ "Майорське" виявили 320 тис. грн та півсотні банківських карток
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На КПВВ “Майорське” прикордонники виявили понад 320 тисяч гривень та півсотні банківських карток. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Значну суму коштів, яку намагався перемістити на неконтрольовану територію громадянин України виявили на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське” прикордонники Краматорського загону.
Під час перевірки автомобіля “Пежо”, який прямував зі Слов’янська в напрямку Донецька прикордонники помітили значне хвилювання водія. Під час проведення більш ретельного огляду в обшивці багажника автомобіля правоохоронці знайшли понад 320 тисяч гривень, а також близько півсотні банківських карток.
Водієм, виявився 41-річний житель Донеччини. Чоловіка та виявлені кошти передали представникам Національної поліції