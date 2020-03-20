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На границе с Румынией задержали партию сигарет и "наблюдателя" на снегоходе

На границе с Румынией задержали партию сигарет и "наблюдателя" на снегоходе

Киев  •  УНН

 • 15760 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Пограничники на границе с Румынией разоблачили контрабанду сигарет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Незаконное перемещение табачной контрабанды через украинско-румынскую границу предотвратили сегодня ночью пограничники отдела "Яблунивка" в ходе реализации информации, поступившей от сотрудников оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Так, проверяя указанное направление, пограничный наряд обнаружил в 300 метрах к границе группу лиц с пакетами.

Поняв, что их разоблачили, контрабандисты, проигнорировав законные требования и предупредительные выстрелы пограничников, бросили свою ношу и прибегли к бегству. Одного из беглецов военнослужащие задержали, им оказался 29-летний гражданин Украины. На мужчину составлен протокол об административных правонарушениях предусмотрено ч.1 ст.204-1 и 185.10 КоАП дело направлено в суд.

Отмечается, что в ходе дальнейшего осмотра местности военнослужащие обнаружили 30 пакетов с 15000 пачками сигарет без марок акцизного сбора. По данному факту в адрес ГУ ГФС и ГУ НП в Закарпатской области направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 204 УК Украины. Табачные изделия доставили в пограничное подразделение, впоследствии они будут переданы сотрудникам ГФС.

Кроме того, вчера, по информации местного жителя, военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Богдан" в высокогорье, где проходит граница с Румынией и где еще много снега, обнаружили и задержали снегоход. Учитывая тот факт, что по обе стороны границы, были обнаружены следы от указанного транспортного средства, вероятно, что правонарушители осуществляли отслеживание пограничных нарядов. Во время задержания транспортного средства, лица, которые им руководили прибегли к бегству.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий одного из беглецов задержали. Мужчина подтвердил факт нарушения им государственной границы. Снегоход военнослужащие доставили в пограничное подразделение. На задержанного были составлены админпротоколы о совершенных им правонарушениях, дело направлено в суд, который и предоставит правовую оценку его действиям.

Напомним, на Волыни правоохранители блокировали схему незаконной переправки оптовых партий контрафактных табачных изделий в страны Евросоюза на сумму 15 млн гривен.

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