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На границе с Польшей в очередях застряли более почти 400 автомобилей

Киев • УНН

 • 6861 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. По состоянию на 6:00 26 января на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 380 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 80 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 100 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 40 в ПП "Краковец - Корчева" - 30, в ПП "Грушев - Будомеж" - 30, в ПП "Смильниця - Кросценко "- 30, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 30 автомобилей.

При этом очередей в других пунктах пропуска по состоянию на 6:00 не зафиксировано.

 

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