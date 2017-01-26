На границе с Польшей в очередях застряли более почти 400 автомобилей

В частности, 40 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 80 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 100 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 40 в ПП "Краковец - Корчева" - 30, в ПП "Грушев - Будомеж" - 30, в ПП "Смильниця - Кросценко "- 30, в ПП" Рава-Русская - Гребенне "- 30 автомобилей.

При этом очередей в других пунктах пропуска по состоянию на 6:00 не зафиксировано.