На кордоні з Польщею у чергах застрягли понад майже 400 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Станом на 6:00 26 січня на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 380 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 40 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 80 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 100 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 40 у ПП “Краковець — Корчова” — 30, у ПП “Грушів — Будомєж” — 30, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 30, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 30 автомобілів.
При цьому черг у інших пунктах пропуску станом на 6:00 не зафіксовано.