На контрольном пункте "Марьинка" служащими изъято стартовые пакеты и карточки пополнения на 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда совместно с представителями фискальной службы помешали перевозке через линию разграничения стартовых пакетов и карточек пополнения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПАУ.
Сообщается, что товары перевозил на подконтрольную боевикам территорию 34-летний гражданин Украины, который двигался автомобилем "Шкода Октавия".
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Так, во время проверки транспортного средства правоохранители обнаружили в нем 1000 стартовых пакетов и 100 тыс карточек пополнения для мобильных операторов. Приблизительная стоимость найденных товаров может достигать 4 миллионов гривен.
Сейчас для принятия правового решения данные товары будут переданы сводной мобильной группы.