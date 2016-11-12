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15 марта, 19:03 • 109955 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151816 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121607 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107507 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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На контрольном пункте "Марьинка" служащими изъято стартовые пакеты и карточки пополнения на 4 млн грн

На контрольном пункте "Марьинка" служащими изъято стартовые пакеты и карточки пополнения на 4 млн грн

Киев • УНН

 • 6395 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда совместно с представителями фискальной службы помешали перевозке через линию разграничения стартовых пакетов и карточек пополнения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПАУ.

Сообщается, что товары перевозил на подконтрольную боевикам территорию 34-летний гражданин Украины, который двигался автомобилем "Шкода Октавия".

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Так, во время проверки транспортного средства правоохранители обнаружили в нем 1000 стартовых пакетов и 100 тыс карточек пополнения для мобильных операторов. Приблизительная стоимость найденных товаров может достигать 4 миллионов гривен.

Сейчас для принятия правового решения данные товары будут переданы сводной мобильной группы.

 

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