На контрольному пункті “Мар’їнка” службовцями вилучено стартові пакети і картки поповнення на 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Мар’їнка” прикордонники Краматорського загону спільно з представниками фіскальної служби завадили перевезенню через лінію розмежування стартових пакетів та карток поповнення, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Повідомляється, що товари віз на підконтрольну бойовикам територію 34-річний громадянин України, який рухався автомобілем “Шкода Октавія”.
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Так, під час перевірки транспортного засобу правоохоронці виявили в ньому 1 тисячу стартових пакетів та 100 тисяч карток поповнення для мобільних операторів. Приблизна вартість знайдених товарів може сягати 4 мільйонів гривень.
Наразі для прийняття правового рішення дані товари будуть передані зведеній мобільній групі.