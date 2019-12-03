В Киевской области будут судить женщину за натравливание бойцовой собаки на людей

ЧП произошло на бульваре Княгини Ольги, что в Белой Церкви.

Супруги с детьми проходили мимо женщины, которая была с собакой. Между ними возникла словесная перепалка. Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений сначала нанесла металлической собачьей палкой удары по голове прохожей. Затем скомандовала "фас" своей собаке, которая набросилась на потерпевшую.

Нападавшая продолжала бить палкой женщину и выкрикивать нецензурную брань. Спас свою жену мужчина, который бросился спасать и ему удалось оттащить разъяренное животное.

37-летняя травмированная местная жительница была доставлена в больницу.

По факту хулиганских действий полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

27-летней жительнице Белоцерковского района объявлено о подозрении. Досудебное расследование завершено и дело с обвинительным актом направлено в суд. Ей грозит уплата штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Черновцах домашняя собака покусала двух хозяев.