В Киевской области будут судить женщину за натравливание бойцовой собаки на людей

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 43954 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 25061 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 76267 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 109381 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 142039 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145436 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139001 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 176825 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116493 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Актуальное
В Киевской области будут судить женщину за натравливание бойцовой собаки на людей

В Киевской области будут судить женщину за натравливание бойцовой собаки на людей

Киев  •  УНН

 • 12505 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Киевской области женщина предстанет перед судом за то, что натравила бойцовскую собаку на людей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

ЧП произошло на бульваре Княгини Ольги, что в Белой Церкви.

Супруги с детьми проходили мимо женщины, которая была с собакой. Между ними возникла словесная перепалка. Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений сначала нанесла металлической собачьей палкой удары по голове прохожей. Затем скомандовала "фас" своей собаке, которая набросилась на потерпевшую.

Нападавшая продолжала бить палкой женщину и выкрикивать нецензурную брань. Спас свою жену мужчина, который бросился спасать и ему удалось оттащить разъяренное животное.

37-летняя травмированная местная жительница была доставлена в больницу.

По факту хулиганских действий полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

27-летней жительнице Белоцерковского района объявлено о подозрении. Досудебное расследование завершено и дело с обвинительным актом направлено в суд. Ей грозит уплата штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Черновцах домашняя собака покусала двух хозяев.

Украинские Национальные Новости

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