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На Київщині судитимуть жінку за нацькування бійцівського собаки на людей

На Київщині судитимуть жінку за нацькування бійцівського собаки на людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Київщині жінка постане перед судом за те, що нацькувала бійцівську собаку на людей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. 

Подія сталася на бульварі Княгині Ольги, що у Білій Церкві.

Подружжя з дітьми проходили повз жінки, яка була з собакою. Між ними виникла словесна перепалка. Зловмисниця в стані алкогольного сп’яніння з хуліганських спонукань спочатку нанесла металевим собачим ціпком удари по голові перехожій. Потім надала команду "фас" своєму собаці, який накинувся на потерпілу.

Нападниця продовжувала бити ціпком жінку та викрикувати нецензурну лайку. Врятував свою дружину чоловік, який кинувся на порятунок і йому вдалося відтягнути розлючену тварину.

37-річну травмовану місцеву жительку було доправлено до лікарні.

За фактом хуліганських дій поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство)Кримінального кодексу України.

27-річній жительці Білоцерківщини оголошено про підозру. Досудове розслідування завершено і справа з обвинувальним актом направлена до суду. Їй загрожує сплата штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, у Чернівцях домашній собака покусав двох господарів.

 

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