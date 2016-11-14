В Кировоградской области уволили директора школы-интернaта, которая пыталась прервать беременность несовершеннолетней
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Директора Александрийской общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней (c. Пaнтaивкa), которая пыталась прервать беременность несовершеннолетней, уволили с занимаемой должности. Об этом во время аппаратного совещания в ОГА сообщил первый заместитель главы облгосадминистрации Сергей Коваленко, передает корреспондент УНН.
"Спасибо, что подняв эту тему мы смогли обеспечить, чтобы этот ребенок родился, а та директор бывшая, которая своим заявлением пыталась прервать беременность (несовершеннолетней - ред.) на пятом месяце, уволена. Уволена также и заместитель, которая допустила бесконтрольность", - сказал С.Коваленко.
Также он добавил, что в воскресенье 14-летняя Диaнa родила девочку. Сейчас и молодая мама, и ее ребенок обеспечены всем необходимым.
Напомним, как сообщал УНН, несовершеннолетней сироте хотят принудительно сделать аборт в Кировоградской области.