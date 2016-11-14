На Кіровоградщині звільнили директорку школи-інтернaту, яка намагалась перервати вагітність неповнолітньої
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Директорку Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів (c. Пaнтaївкa), яка намагалась перервати вагітність неповнолітньої, звільнили з займаної посади. Про це під час апаратної наради в ОДА повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко, передає кореспондент УНН.
“Дякую, що піднявши цю тему ми змогли забезпечити, щоб ця дитинка народилася, а та директор колишня, яка своєю заявою намагалася перервати вагітність (неповнолітньої — ред.) на п’ятому місяці, звільнена. Звільнена також і та заступник, яка допустила безконтрольність”, — сказав С.Коваленко.
Також він додав, що у неділю 14-літня Діaнa народила дівчинку. Наразі і молода мама, і її дитина забезпечені усім необхідним.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, неповнолітній сироті хочуть примусово зробити аборт на Кіровоградщині.