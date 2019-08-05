В Кировоградской области оборвался лифт, есть травмированные
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 августа. УНН. В Кировоградской области упал грузовой лифт, внутри которого в тот момент находились два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГСЧС в области, передает УНН.
Сообщается, что 4 августа, 07:17, к спасателям поступил сигнал, что в городе Гайворон по улице Василия Стуса из-за обрыва троса произошло падение грузового лифта с двумя людьми с первого этажа в подвальное помещение магазина.
Спасатели поместили двух граждан на медицинские носилки и перенесли в "скорую". Пострадавших доставили в Гайворонскую центральную районную больницу.
Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
Напомним, в Сумской области будут судить пятерых человек за действия или бездействие, в результате чего в лифте одной из многоэтажек в Сумах погиб 2,5-месячный малыш.