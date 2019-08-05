На Кіровоградщині обірвався ліфт, є травмовані
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Кіровоградській області впав вантажний ліфт, усередині якого у той момент перебували двоє людей. Про це поінформували у прес-службі УДСНС в області, передає УНН.
Повідомляється, що 4 серпня, 07:17, до рятувальників надійшов сигнал, що у місті Гайворон по вулиці Василя Стуса через обрив троса сталося падіння вантажного ліфта з двома людьми з першого поверху в підвальне приміщення магазину.
Рятувальники помістили двох громадян на медичні ноші та перенесли до "швидкої". Потерпілих доставили до Гайворонської центральної районної лікарні.
Обставини події з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, на Сумщині судитимуть п’ятьох осіб за дії чи бездіяльність, через що у ліфті однієї з багатоповерхівок у Сумах загинув 2,5-місячний малюк.