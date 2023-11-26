На Херсонщине из-за непогоды и обстрелов рф обесточен ряд населенных пунктов

Из-за сложных погодных условий и обстрелов россии сейчас ряд населенных пунктов Херсонщины находятся без электроснабжения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Из-за непогоды и российских обстрелов без света остался ряд населенных пунктов нашего региона. Полностью обесточена Станиславская громада, а также почти все населенные пункты Бериславской громады , - сказал Александр Прокудин.

Детали

Также в Белозерской громаде электроснабжение исчезло в Надеждовском старостате. Кроме этого есть проблемы со светом в Каменце, Красновке, Свободном и Ровнополье Кочубеевской громады.

Однако бригады энергетиков уже работают над устранением неисправностей. По словам Прокудина, разработан план подключения громад к электроснабжению, которого и придерживаются специалисты.

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