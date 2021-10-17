На Херсонщине зафиксировали 609 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. На Херсонщине за 16 октября зафиксировано 609 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1595 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1963 ПЦР-исследования, 498 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 782 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 609 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 357 женщин и 252 мужчины. Среди них 73 ребенка и 16 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “570 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 39 человек”.
В ОГА сообщили, что за сутки умерли 19 человек, когда выздоровели 200 человек.
“Поэтому сейчас в области 51 117 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 39 446 человек победили недуг;
— 10 076 человек инфицированы COVID-19;
— 1595 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 623 882 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 414 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.