На Херсонщині зафіксували 609 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На Херсонщині за 16 жовтня зафіксовано 609 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 595 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1963 ПЛР-дослідження, 498 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 782 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 609 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 357 жінок та 252 чоловіки. Серед них 73 дитини та 16 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “570 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 39 осіб”.
В ОДА повідомили, що за добу померли 19 людей, коли одужало 200 осіб.
“Тож наразі в області 51 117 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 39 446 людей побороли недуг;
— 10 076 людей інфіковані COVID-19;
— 1 595 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 623 882 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 60 414 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.