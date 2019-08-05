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На Херсонщине за прошедшую неделю разыскали 22 ребенка

На Херсонщине за прошедшую неделю разыскали 22 ребенка

Киев  •  УНН

 • 6734 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. За прошедшую неделю в Херсонской области полицейские разыскали 22 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

“На прошлой неделе сотрудники отдела ювенальной превенции полиции Херсонщины при активной помощи граждан разыскали 22 ребенка в возрасте от 3-х до 16 лет, которые по разным причинам потерялись. Всех несовершеннолетних нашли меньше, чем за сутки. Всех детей вернули родителям, опекунам или в приюты”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего дети терялись на побережье Азовского моря.

Также, в общем, с начала года работники отдела ювенальной превенции разыскали 370 детей и вернули родителям или опекунам, для поисков 360 детей полицейским понадобилась лишь сутки.

Напомним, за прошедшую неделю в Украине исчезли более 300 детей.

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