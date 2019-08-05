На Херсонщине за прошедшую неделю разыскали 22 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. За прошедшую неделю в Херсонской области полицейские разыскали 22 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
“На прошлой неделе сотрудники отдела ювенальной превенции полиции Херсонщины при активной помощи граждан разыскали 22 ребенка в возрасте от 3-х до 16 лет, которые по разным причинам потерялись. Всех несовершеннолетних нашли меньше, чем за сутки. Всех детей вернули родителям, опекунам или в приюты”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего дети терялись на побережье Азовского моря.
Также, в общем, с начала года работники отдела ювенальной превенции разыскали 370 детей и вернули родителям или опекунам, для поисков 360 детей полицейским понадобилась лишь сутки.
Напомним, за прошедшую неделю в Украине исчезли более 300 детей.