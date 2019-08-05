На Херсонщині за минулий тиждень розшукали 22 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. За минулий тиждень в Херсонській області поліцейські розшукали 22 дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Херсонської області.
“На минулому тижні працівники відділу ювенальної превенції поліції Херсонщини за активної допомоги громадян розшукали 22 дитини віком від 3-х до 16 років, які з різних причин загубилися. Усіх неповнолітніх знайшли менше, ніж за добу. Всіх дітей повернули батькам, опікунам або у притулки”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільше діти губилися на узбережжі Азовського моря.
Також, загалом, з початку року працівники відділу ювенальної превенції розшукали 370 дітей і повернули батькам чи опікунам, для пошуків 360 дітей поліцейським знадобилася лише доба.
Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні зникли понад 300 дітей.