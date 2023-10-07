На Херсонщине оккупанты переместили больных из больницы, чтобы освободить палаты для своих раненых - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. российские оккупанты продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями. В частности на оккупированных территориях россияне “освобождают” больницы для раненых солдат и обустраивают госпитали в многоквартирных домах, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В городе Лисичанск Луганской области российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме города, где сейчас проживает гражданское население.
Также, в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области оккупанты переместили больных гражданских людей из больницы в частные дома, находящиеся рядом, с целью освобождения палат больницы для приема раненых военнослужащих оккупационных войск.
Напомним
Россияне во временно оккупированном Хрустальном, что на Луганщине, готовят к мобилизации 17-летних молодых людей. В Беловодске прекратили оказывать медицинскую помощь гражданским. Невское и Белогоровка под ежедневным вражеским огнем.