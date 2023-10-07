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На Херсонщині окупанти перемістили хворих з лікарні, аби звільнити палати для своїх поранених - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями. Зокрема на окупованих територіях росіяни “звільняють” лікарні для поранених солдатів та облаштовують шпиталі у багатоквартирних будинках, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

У місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення. 

Також, в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області окупанти перемістили хворих цивільних людей з лікарні у приватні будинки, що знаходяться поруч, з метою звільнення палат лікарні для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ.

Нагадаємо

Росіяни у тимчасово окупованому Хрустальному, що на Луганщині, готують до мобілізації 17-річних молодих людей. В Біловодську припинили надавати медичну допомогу цивільним. Невське та Білогорівка під щоденним ворожим вогнем.

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