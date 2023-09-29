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Луганщина: у Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних, у Біловодську припинили надавати меддопомогу цивільним

Луганщина: у Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних, у Біловодську припинили надавати меддопомогу цивільним

Київ • УНН

 • 156416 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. росіяни у тимчасово окупованому Хрустальному, що на Луганщині, готують до мобілізації 17-річних молодих людей. В Біловодську припинили надавати медичну допомогу цивільним. Невське та Білогорівка під щоденним ворожим вогнем. Про це повідомив у п’ятницю голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Цитата

«У Хрустальному росіяни готують до мобілізації 17-річних молодих людей, які в наступному році досягнуть повноліття. Перевіряють, чи всі вони стали на облік до військкоматів та пройшли медичні огляди, аби навесні якомога швидше їх кинути на фронт», - написав Лисогор у Telegram.

Також, за його словами, медичну допомогу цивільним припинили надавати в Біловодську, де під військовий шпиталь відвели всі приміщення лікарні.

Важкі стаціонарні хворі серед місцевого населення, що там залишалися, відправлені додому.
Штат заповнюється російськими лікарями. Вони й займатимуться пораненими окупантами, яких привозять туди щодня, зазначив очільник ОВА.

Доповнення

Також Лисогор повідомив, що у четвер ворог спробував прорвати нашу оборону в Білогорівці, але вкотре впродовж року зазнав невдачі – всі його спроби відбиті. Ще частіше противник застосовує авіацію – у четвер постраждали Новоселівське та Невське. Лише на Невське росіяни скинули чотири бомби КАБ-500. Околиці села обстріляні шістьма запалювальними боєприпасами та 10 артилерійськими.

«Окупанти не припиняють вогневого впливу на Невське та Білогорівку. Території цих населених пунктів під щоденним вогнем артилерії та мінометів» , - зауважив очільник ОВА.

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