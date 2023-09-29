Луганщина: в Хрустальном россияне готовят к мобилизации 17-летних, в Беловодске прекратили оказывать медпомощь гражданским
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. россияне во временно оккупированном Хрустальном, что на Луганщине, готовят к мобилизации 17-летних молодых людей. В Беловодске прекратили оказывать медицинскую помощь гражданским. Невское и Белогоровка под ежедневным вражеским огнем. Об этом сообщил в п’пятницу председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.
Цитата
«В Хрустальном россияне готовят к мобилизации 17-летних молодых людей, которые в следующем году достигнут совершеннолетия. Проверяют, все ли они стали на учет в военкоматы и прошли медицинские осмотры, чтобы весной как можно скорее их бросить на фронт», - написал Лысогор в Telegram.
Также, по его словам, медицинскую помощь гражданским прекратили оказывать в Беловодске, где под военный госпиталь отвели все помещения больницы.
Тяжелые стационарные больные среди местного населения, которые там оставались, отправлены домой.
Штат заполняется русскими врачами. Они и будут заниматься ранеными оккупантами, которых привозят туда ежедневно, отметил глава ОВА.
Дополнение
Также Лысогор сообщил, что в четверг враг попытался прорвать нашу оборону в Белогоровке, но в очередной раз за год потерпел неудачу – все его попытки отбиты. Еще чаще противник применяет авиацию – в четверг пострадали Новоселовское и Невское. Только на Невское россияне сбросили четыре бомбы КАБ-500. Окрестности села обстреляны шестью зажигательными боеприпасами и 10 артиллерийскими.
«Оккупанты не прекращают огневого воздействия на Невское и Белогоровку. Территории этих населенных пунктов под ежедневным огнем артиллерии и минометов» , - отметил глава ОВА.