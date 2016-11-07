В Херсонской области каждый пятый случай рака молочной железы фиксируют на запущенной стадии

В то же время, по данным департамента, в течение 9 месяцев 2016 г. процент запущенных случаев рака молочной железы составлял 23%, что на 3% больше, чем за 9 месяцев 2015 года.

В департаменте также добавили, что в течение 9 месяцев 2016 г. 41% больных раком молочной железы узнали о болезни во время профилактических осмотров.

Как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает у 75-85% женщин.

Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.

"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.

Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта.