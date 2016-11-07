На Херсонщині кожен п'ятий випадок раку молочної залози фіксують на занедбаній стадії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Протягом 9 місяців 2016 року у Херсонській області зареєстровано 300 випадків раку молочної залози у жінок, що на 11,9% більше, ніж у аналогічний період минулого року. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у Департаменті охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації.
Водночас, за даними департаменту, протягом 9 місяців 2016 року відсоток занедбаних випадків раку молочної залози становив 23%, що на 3% більше, ніж за 9 місяців 2015 року.
У департаменті також додали, що протягом 9 місяців 2016 року 41% хворих на рак молочної залози дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів.
Як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок — не вирок. Статистика свідчить про те, що у випадку раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.
Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.
“Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою — за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів”, — зазначив він.
Разом з тим, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.