В Харьковской области убили фермера
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Харьковской области убили местного фермера. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах. Тело фермера обнаружили пгт Васищево в лесопосадке.
На теле мужчины 1976 года рождения обнаружены следы удушения. Неподалеку также был обнаружен автомобиль фермера. В автомобиле обнаружены мобильный телефон и документы убитого, а также деньги.
Проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
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