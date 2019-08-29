В Харьковской области убили фермера

На теле мужчины 1976 года рождения обнаружены следы удушения. Неподалеку также был обнаружен автомобиль фермера. В автомобиле обнаружены мобильный телефон и документы убитого, а также деньги.

Проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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