На Харківщині вбито фермера
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Харківській області вбито місцевого фермера. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах. Тіло фермера виявили смт Васищево у лісопосадці.
На тілі чоловіка 1976 року народження виявлені сліди удушення. Неподалік також був виявлений автомобіль фермера. В автомобілі виявлено мобільний телефон та документи вбитого, а також гроші.
Проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
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