Под колесами поезда в Харьковской области погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Ночью в Харьковской области женщина погибла под колесами поезда. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие произошло 8 августа, около 00:20, в селе Звидки Змиевского района.
Предварительно установлено, что электропоезд сообщением “Харьков — Балаклея” сбил гражданку в возрасте около 60 лет, которая неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы.
Машинист применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось — женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Движение поездов не прекращалось.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства выясняются, также принимаются меры по установлению личности погибшей.
Напомним, во Львовской области ремонтный поезд наехал на мужчину.