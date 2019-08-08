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Під колесами потяга в Харківській області загинула жінка

Під колесами потяга в Харківській області загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Вночі у Харківській області жінка загинула під колесами поїзда. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася 8 серпня, близько 00:20, у селі Звідки Зміївського району.

Попередньо встановлено, що електропоїзд сполученням “Харків — Балаклія” збив громадянку віком близько 60 років, яка несподівано вибігла з кущів та лягла на колії.

Машиніст застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося — жінка отримала травми, несумісні з життям.

Рух потягів не припинявся.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Зміївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини з’ясовуються, також вживаються заходи щодо встановлення особи загиблої.

Нагадаємо, на Львівщині ремонтний поїзд наїхав на чоловіка.

Українські Національні Новини

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