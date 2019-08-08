Під колесами потяга в Харківській області загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Вночі у Харківській області жінка загинула під колесами поїзда. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася 8 серпня, близько 00:20, у селі Звідки Зміївського району.
Попередньо встановлено, що електропоїзд сполученням “Харків — Балаклія” збив громадянку віком близько 60 років, яка несподівано вибігла з кущів та лягла на колії.
Машиніст застосовував екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося — жінка отримала травми, несумісні з життям.
Рух потягів не припинявся.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Зміївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини з’ясовуються, також вживаються заходи щодо встановлення особи загиблої.
Нагадаємо, на Львівщині ремонтний поїзд наїхав на чоловіка.