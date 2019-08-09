В Харьковской области на берегу пруда нашли боеприпасы в пакете
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На берегу пруда в Харьковской области полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает УНН.
Информация о находке в селе Васильевское Харьковской области поступило в полицию 8 августа около 13:20. Полицейские на месте происшествия обнаружили полиэтиленовый пакет, который лежал на берегу водоема. В нем было 5 гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и 5 запалов к гранатам.
Взрывотехники уничтожили гранаты в безопасном месте, патроны направлены на экспертное исследование. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские выясняют происхождение обнаруженных боеприпасов. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Харьковской области пиротехники уничтожили 200 взрывоопасных предметов, обнаруженных на приусадебном участке.