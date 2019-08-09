На Харківщині на березі ставка знайшли боєприпаси в пакеті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На березі ставка на Харківщині поліцейські виявили поліетиленовий пакет з боєприпасами. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області, передає УНН.
Інформація про знахідку у селі Василівське Харківської області надійшла до поліції 8 серпня близько 13:20. Поліцейські на місці події виявили поліетиленовий пакет, який лежав на березі водойми. У ньому було 5 гранат РГД-5, 148 патронів калібру 5,45 мм та 5 запалів до гранат.
Вибухотехніки знищили гранати у безпечному місці, патрони направлені на експертне дослідження. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські з’ясовують походження виявлених боєприпасів. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Харківській області піротехніки знищили 200 вибухонебезпечних предметів, виявлених на присадибній ділянці.