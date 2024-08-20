На горящей нефтебазе в ростовской области взорвался еще один резервуар - СМИ

Пожар на нефтебазе в ростовской области, по которой рано утром воскресенья ударили украинские дроны, продолжает пылать, и вечером вторника там взорвался еще один резервуар. Об этом сообщает BBC ссылаясь на местные телеграм-каналы, пишет УНН.

Сколько всего резервуаров сгорело и горит, ростовские источники не уточняют. В понедельник сообщали об 11 горящих резервуарах, а всего их на базе, судя по спутниковым снимкам, около семидесяти, - говорится в сообщении.

Детали

Остановить распространение огня, по сообщениям российских властей, пытаются более 600 спасателей.

Губернатор ростовской области василий голубев написал во вторник в телеграмме, что в тушении задействованы два пожарных поезда и два самолета ил-76 мчс россии, при этом самолеты, по словам губернатора, сбрасывали воду на прилегающую к базе территорию - очевидно, чтобы не дать огню распространиться за пределы нефтебазы.

Напомним

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.