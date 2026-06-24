На фронте зафиксировано 28 атак, наиболее активно враг действует на Лиманском направлении - Генштаб

На фронте зафиксировано 28 атак, наиболее активные боевые действия продолжаются на Лиманском направлении. Противник продолжает обстрелы приграничных районов и штурмовые действия на ряде направлений, часть боестолкновений до сих пор продолжается. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Нескучное, Рожковичи, Коренек, Потаповка, Гаврилова Слобода, Волфино, Стариково, Сопич, Бачевск, Будки, Рыжевка, Бунякино, Казачье. Авиаударам подверглись Ямполь и Толстодубово - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 18 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Ветеринарное и Синельниково. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шийковка, Дробышево, Лиман, Озерное. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Резниковки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Россия за сутки потеряла на фронте 1260 военных и 60 артсистем - Генштаб ВСУ

На Константиновском направлении наши защитники отбивали шесть атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты пять раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Двадцать две атаки отбиты в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино и Филипповка.

На Александровском направлении наступательных действий врага на данный момент не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали четыре вражеских атаки в сторону населенных пунктов Горькое и Чарівне. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях попыток оккупантов продвигаться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не было.

Информация о захвате рф Иволжанского в Сумской области россиянами является фейком - Силы обороны