Россия за сутки потеряла на фронте 1260 военных и 60 артсистем - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская армия потеряла на войне против Украины еще 1260 военнослужащих. Также Силы обороны уничтожили десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2026 года ориентировочно составляют 1 395 790 человек. Только за последние сутки оккупационная армия потеряла около 1260 военных

В течение суток украинские защитники ликвидировали 6 танков, 4 боевые бронированные машины, 60 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Кроме того, враг потерял 1873 беспилотника оперативно-тактического уровня, 430 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 7 наземных робототехнических комплексов и 4 единицы специальной техники. Данные о потерях российской армии уточняются.

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