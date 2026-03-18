На фронте зафиксировано 215 боев, враг запустил более 2,8 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

С начала суток произошло 215 боевых столкновений, враг применил 2809 дронов-камикадзе. Самая тяжелая ситуация на Покровском и Константиновском направлениях.

Всего с начала этих суток произошло 215 боевых столкновений. Враг применил 2809 дронов-камикадзе и совершил 2263 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2809 дронов-камикадзе и совершил 2263 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять боестолкновений, противник нанес два авиаудара, сбросил две авиабомбы, совершил 83 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, шесть – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка, Охримовка, Бочковое. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал в направлениях населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки, Диброва и в районах Нововодяного и Новоегоровки.

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в районах Ямполя, Платоновки и в сторону Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении Силы обороны останавливали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка и в направлении Малиновки. Всего в течение суток произошло шесть боестолкновений, три из которых еще продолжаются.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 31 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки и Новопавловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 49 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Затишок, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филиа и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка, Вольное, Шевченко, Гришино, Муравка, Новоподгородное, Новопавловка. Пять боестолкновений сейчас продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 164 оккупанта и 29 – ранено; уничтожена артиллерийская система, три единицы автомобильного транспорта, один мотоцикл, семь единиц специальной техники, одно укрытие личного состава, повреждена артиллерийская система, две единицы автомобильного транспорта и восемь укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 107 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах Зеленого Гая, Степного и Рыбного. Ивановка и Покровское подверглись авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Железнодорожного, Доброполья и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Новоселовка, Гуляйпольское, Копани, Любицкое, Заливное.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили пять вражеских атак неподалеку Степного, Щербаков и в сторону Новоданиловки. Авиаударам подверглись населенные пункты Веселянка и Беленькое.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

