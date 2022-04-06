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На помощь Украине концерты в Европе собрали уже более 83 миллионов евро - Джамала

Киев • УНН

 • 207896 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В разных странах Европы благодаря концертам на помощь Украине собрано уже более 83 миллионов евро. Об этом сообщила певица Джамала в Facebook, информирует УНН.

На помощь Украине концерты в Европе собрали уже более 83 миллионов евро - Джамала

Цитата

"Нам уже удалось собрать более 83 миллиона евро на помощь Украине. Сейчас каждый использует свой ресурс, чтобы помочь. Я считаю своим долгом рассказывать о преступлениях россии миллионам людей по всему миру и призываю помогать нам. Только благодаря европейским друзьям нам уже удалось собрать миллионы", - отметила Джамала.

Детали 

· 3,3 млн евро отправили зрители финала Нацотбора на Евровидение в Берлине. Всего в рамках кампании ARD по сбору средств для людей в Украине было собрано около 67 миллионов евро. Средства переданы организациям Aktion Deutschland Hilft и Bündnis Entwicklung Hilft, оказывающим помощь украинцам.

· 52 тыс. евро собрали на шоу The Voice в Литве. Донации передали Blue/Yellow, которые помогают нашей армии.

· 950 тыс. евро — результат концерта We are one в Бухаресте, к которому присоединились Том Оделл, Армин ван Бюрен и др.

· 13,4 млн. евро-собрано на Concert For Ukraine в Бирмингеме. В лайве приняли учать Эд Ширан, Грегори Портер и другие.

"Безграничная благодарность всем, кто поддерживает нас", - добавила певица.

Напомним 

Молдова получит около 700 млн евро на помощь украинским беженцам.

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