На допомогу Україні концерти у Європі зібрали вже понад 83 мільйони євро - Джамала
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У різних країнах Європи завдяки концертам на допомогу Україні зібрано вже понад 83 мільйони євро. Про це повідомила співачка Джамала у Facebook, інформує УНН.
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"Нам вже вдалось зібрати понад 83 мільйони євро на допомогу Україні. Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомогати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мілйьони", - зазначила Джамала.
Деталі
· 3,3 млн євро відправили глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення у Берліні. Загалом у рамках кампанії ARD зі збору коштів для людей в Україні було зібрано близько 67 мільйонів євро. Кошти передані організаціям Aktion Deutschland Hilft та Bündnis Entwicklung Hilft, що надають допомогу українцям.
· 52 тис. євро зібрали на шоу The Voice у Литві. Донації передали Blue/Yellow, які допомагають нашій армії.
· 950 тис. євро — результат концерту We are one в Бухаресті, до якого долучилися Том Оделл, Армін ван Бюрен та ін. Внески передали румунському "Червоному хресту".
· 13,4 млн. євро — зібрано на Concert For Ukraine у Бірмінгемі. У лайві взяли участь Ед Ширан, Грегорі Портер та інші.
"Безмежна вдячність всім, хто підтримує нас", - додала співачка.
Нагадаємо
Молдова отримає близько 700 млн євро на допомогу українським біженцям.