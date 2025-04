На допомогу Україні концерти у Європі зібрали вже понад 83 мільйони євро - Джамала

Цитата

"Нам вже вдалось зібрати понад 83 мільйони євро на допомогу Україні. Зараз кожен використовує свій ресурс, щоб допомогти. Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини росії мільйонам людей по всьому світу та закликаю допомогати нам. Тільки завдяки європейським друзям нам вже вдалося зібрати мілйьони", - зазначила Джамала.

Деталі

· 3,3 млн євро відправили глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення у Берліні. Загалом у рамках кампанії ARD зі збору коштів для людей в Україні було зібрано близько 67 мільйонів євро. Кошти передані організаціям Aktion Deutschland Hilft та Bündnis Entwicklung Hilft, що надають допомогу українцям.

· 52 тис. євро зібрали на шоу The Voice у Литві. Донації передали Blue/Yellow, які допомагають нашій армії.

· 950 тис. євро — результат концерту We are one в Бухаресті, до якого долучилися Том Оделл, Армін ван Бюрен та ін. Внески передали румунському "Червоному хресту".

· 13,4 млн. євро — зібрано на Concert For Ukraine у Бірмінгемі. У лайві взяли участь Ед Ширан, Грегорі Портер та інші.

"Безмежна вдячність всім, хто підтримує нас", - додала співачка.

Нагадаємо

