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6 марта, 19:19 • 129610 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139621 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127482 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128757 просмотра

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В Донецкой области с начала года выявлено восемь преступных группировок

В Донецкой области с начала года выявлено восемь преступных группировок

Киев  •  УНН

 • 10644 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Донецкой области с начала года правоохранители разоблачили 8 преступных группировок, к уголовной ответственности привлекаются 37 человек, причастных к совершению 55 преступлений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

В числе 8 организованных преступных групп, деятельность которых была прекращена с начала 2019 года в Донецкой области, две - с коррумпированными связями и одно бандформирования. Злоумышленники совершили более полусотни преступлений, из которых 45 - тяжкие и особо тяжкие.

"Для ОПГ характерны закрытая структура, четкое распределение ролей, конспирация. На документирования каждой группы у сотрудников полиции ушло несколько месяцев "подпольной" работы. Финалом стало задержание участников ОПГ с поличным на руках. Полицейские спецоперации проходили при участии спецподразделений и прокуратуры", - говорится в сообщении.

Так, сотрудники управления стратегических расследований полиции Донецкой области собрали доказательную базу в отношении четырех участников банды, совершившей серию налетов на валютчиков. Злоумышленники передвигались на автомобиле со сменными номерами, а при нападениях на жертв использовали оружие, похищенное из органов внутренних дел АР Крым. Подозреваемым инкриминируются бандитизм и разбой.

Кроме того, сотрудники криминальной полиции областного главка привлекли к ответственности шестерых участников ОПГ, которые обвиняются в похищениях угля из грузовых поездов на станции в Мариуполе. На охраняемую территорию исполнители проникали беспрепятственно, имея коррупционную связь с руководителем подразделения охраны.

В этом месяце оба уголовных производства направлены в суд с обвинительными актами. На имущество обвиняемых наложен арест.

Напомним, в Луганской области участников ОПГ будут судить за кражу 300 тыс. грн.

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