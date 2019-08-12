В Донецкой области с начала года выявлено восемь преступных группировок

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Донецкой области с начала года правоохранители разоблачили 8 преступных группировок, к уголовной ответственности привлекаются 37 человек, причастных к совершению 55 преступлений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.