В Донецкой области с начала года выявлено восемь преступных группировок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Донецкой области с начала года правоохранители разоблачили 8 преступных группировок, к уголовной ответственности привлекаются 37 человек, причастных к совершению 55 преступлений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
В числе 8 организованных преступных групп, деятельность которых была прекращена с начала 2019 года в Донецкой области, две - с коррумпированными связями и одно бандформирования. Злоумышленники совершили более полусотни преступлений, из которых 45 - тяжкие и особо тяжкие.
"Для ОПГ характерны закрытая структура, четкое распределение ролей, конспирация. На документирования каждой группы у сотрудников полиции ушло несколько месяцев "подпольной" работы. Финалом стало задержание участников ОПГ с поличным на руках. Полицейские спецоперации проходили при участии спецподразделений и прокуратуры", - говорится в сообщении.
Так, сотрудники управления стратегических расследований полиции Донецкой области собрали доказательную базу в отношении четырех участников банды, совершившей серию налетов на валютчиков. Злоумышленники передвигались на автомобиле со сменными номерами, а при нападениях на жертв использовали оружие, похищенное из органов внутренних дел АР Крым. Подозреваемым инкриминируются бандитизм и разбой.
Кроме того, сотрудники криминальной полиции областного главка привлекли к ответственности шестерых участников ОПГ, которые обвиняются в похищениях угля из грузовых поездов на станции в Мариуполе. На охраняемую территорию исполнители проникали беспрепятственно, имея коррупционную связь с руководителем подразделения охраны.
В этом месяце оба уголовных производства направлены в суд с обвинительными актами. На имущество обвиняемых наложен арест.
Напомним, в Луганской области участников ОПГ будут судить за кражу 300 тыс. грн.