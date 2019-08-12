На Донеччині з початку року викрито вісім злочинних угрупувань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Донецькій області з початку року правоохоронці викрили 8 злочинних угрупувань, до кримінальної відповідальності притягуються 37 осіб, які причетні до вчинення 55 злочинів, передає УНН із посиланням на пресслужбу обласної поліції.
У числі 8 організованих злочинних груп, діяльність яких було припинено з початку 2019 року на Донеччині, дві – з корумпованими зв’язками та одне бандформування. Зловмисники вчинили понад півсотні злочинів, з яких 45 – тяжкі та особливо тяжкі.
"Для ОЗГ характерні закрита структура, чіткий розподіл ролей, конспірація. На документування кожної групи у співробітників поліції пішло декілька місяців "підпільної" роботи. Фіналом стало затримання учасників ОЗГ з речовими доказами на руках. Поліцейські спецоперації проходили за участі спецпідрозділів та прокуратури", - йдеться в повідомленні.
Так, працівники управління стратегічних розслідувань поліції Донецької області зібрали доказову базу відносно чотирьох учасників банди, яка вчинила серію нальотів на валютників. Зловмисники пересувалися на автомобілі зі змінними номерами, а при нападах на жертв використовували зброю, викрадену з органів внутрішніх справ АР Крим. Підозрюваним інкримінуються бандитизм та розбої.
Крім того, співробітники кримінальної поліції обласного главку притягнули до відповідальності шістьох учасників ОЗГ, які обвинувачуються у викраденнях вугілля з вантажних потягів на станції в Маріуполі. На охоронювану територію виконавці проникали безперешкодно, маючи корупційний зв'язок з керівником підрозділу охорони.
Цього місяця обидва кримінальні провадження спрямовані до суду з обвинувальними актами. На майно обвинувачуваних накладені арешти.
Нагадаємо, в Луганській області учасників ОЗГ судитимуть за крадіжку 300 тис. грн.