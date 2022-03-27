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В Донецкой области установили мошенника, который за вознаграждение обещал вывезти мирных жителей из Мариуполя

Киев • УНН

 • 110159 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В 3000 гривен за человека аферист оценил поездку сообщением "Мариуполь - безопасное место". После получения задатка мужчина исчезал. Сейчас он разоблачен. Полиция призывает не доверять объявлениям о платной эвакуации. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Нацполиции в Telegram.

В Донецкой области установили мошенника, который за вознаграждение обещал вывезти мирных жителей из Мариуполя

Детали

Сотрудники управления стратегических расследований в Донецкой области узнали о факте преступления во время мониторинга социальных сетей. Неизвестный предложил женщине перевезти людей из Мариуполя в безопасное место за денежное вознаграждение, получив часть денег, человек пропал.

Вследствие проведения оперативных действий "перевозчик" был разоблачен. Им оказался ранее судимый за грабеж и угон авто 28-летний житель Покровска. После совершения преступления мужчина перешел на нелегальное положение и скрывался на территории Днепропетровской области.

Полицейские вернули злоумышленника в Покровск. Сейчас он находится в отделе полиции, где дает показания.

Полиция Донецкой области предупреждает не доверять незнакомцам, которые предлагают за деньги вывезти людей из горячих точек региона.

"Для личной безопасности ни в коем случае не переводите средства. Мы понимаем, что эмоциональное состояние в такое тяжелое время очень нестабильно, люди ищут любой способ, чтобы вытащить родных из окруженных русскими войсками городов. Однако надо помнить, что есть преступники, которые пытаются нажиться на чужом горе. Безопасная эвакуация людей проходит под контролем полиции и организована государственными службами или волонтерами", - отмечают правоохранители.

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