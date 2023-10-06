В Донецкой области оккупанты ранили еще двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки ранили двух жителей Донецкой области. Об этом в пятницу сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Цитата
"За 5 октября россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Плещеевке и Новомихайловке", - написал Мороз в Telegram.
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, согласно сообщению, россияне убили 1730 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4210.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.