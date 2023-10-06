На Донеччині окупанти поранили ще двох людей

Цитата

"За 5 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Плещіївці і Новомихайлівці", - написав Мороз у Telegram.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1730 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4210.

Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.