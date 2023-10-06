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29 березня, 17:57 • 186447 перегляди

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29 березня, 17:57 • 237505 перегляди

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29 березня, 07:30 • 216213 перегляди

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28 березня, 18:00 • 173873 перегляди

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На Донеччині окупанти поранили ще двох людей

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу поранили двох жителів Донецької області. Про це у п'ятницю повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.

Цитата

"За 5 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Плещіївці і Новомихайлівці", - написав Мороз у Telegram.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1730 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4210.

Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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