На Донеччині окупанти поранили ще двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу поранили двох жителів Донецької області. Про це у п'ятницю повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
"За 5 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Плещіївці і Новомихайлівці", - написав Мороз у Telegram.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1730 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4210.
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.