На Донбассе сорвали спецоперацию боевиков: уничтожены четыре наемника

"Во время смены личного состава противника на посту бойцами "Азова" была замечена группа наемников, которые двигались серой зоной и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности", - говорится в сообщении.

Вражеская ДРГ, как отмечается, была обнаружена группой разведки полка "Азов", которая несла дежурство на наблюдательном посту.

"В результате кратковременного боя четверо врагов были уничтожены, один - ранен и взят в плен вместе с имеющейся у него оружием и другими вещами. Боевику была оказана первая медицинская и специализированная помощь. Во время общения он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону", - сообщили в МВД.

Напомним, 28 августа боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.