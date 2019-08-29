На Донбасі зірвали спецоперацію бойовиків: знищено чотирьох найманців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У ніч на 29 серпня бійці полку "Азов" завдали бойовикам серйозного удару в районі відповідальності на Світлодарській дузі на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
"Під час зміни особового складу противника на посту, бійцями "Азову" була помічена група найманців, які рухалися сірою зоною та намагалася проникнути на наші позиції, тим самим порушуючи Мінські домовленості", - йдеться в повідомленні.
Ворожу ДРГ, як зазначається, було виявлено групою розвідки полку "Азов", яка несла чергування на спостережному посту.
"У результаті короткочасного бою четверо ворогів було знищено, одного - поранено та взято у полон разом із наявною у нього зброєю та іншими речами. Бойовику було надано першу медичну та спеціалізовану допомогу. Під час спілкування він розповів, що група вийшла у сіру зону з метою диверсійних дій, щоб зірвати перемир’я та звинуватити у цьому українську сторону", - повідомили у МВС.
Нагадаємо, 28 серпня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню.