На Донбассе боевик на автомобиле сбил гражданского

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48469 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115337 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102900 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105707 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104765 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92732 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103998 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102102 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142711 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116317 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Донбассе боевик на автомобиле сбил гражданского

На Донбассе боевик на автомобиле сбил гражданского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Заместитель командира одной из частей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории управляя автомобилем сбил гражданское лицо. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей наблюдается обострение общественно-политической обстановки в результате резкого увеличения количества преступлений и противоправных действий совершенных российскими военнослужащими.

"Накануне заместитель командира одной из частей так называемого "первого армейского корпуса" управляя автомобилем сбил гражданское лицо, которое было госпитализировано в тяжелом состоянии", - сказал А.Лысенко.

Кроме того, военнослужащий другой части оккупационных войск в нетрезвом состоянии забил до смерти собственную жену в результате бытовой ссоры.

Как сообщал УНН, на территории временно оккупированного Донбасса, на блок-посту недалеко от Калиновки,  оккупанты расстреляли автомобиль гражданского лица, в результате чего водитель погиб.

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