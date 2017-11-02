На Донбассе боевик на автомобиле сбил гражданского

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей наблюдается обострение общественно-политической обстановки в результате резкого увеличения количества преступлений и противоправных действий совершенных российскими военнослужащими.

"Накануне заместитель командира одной из частей так называемого "первого армейского корпуса" управляя автомобилем сбил гражданское лицо, которое было госпитализировано в тяжелом состоянии", - сказал А.Лысенко.

Кроме того, военнослужащий другой части оккупационных войск в нетрезвом состоянии забил до смерти собственную жену в результате бытовой ссоры.

Как сообщал УНН, на территории временно оккупированного Донбасса, на блок-посту недалеко от Калиновки, оккупанты расстреляли автомобиль гражданского лица, в результате чего водитель погиб.