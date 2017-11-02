На Донбассе боевик на автомобиле сбил гражданского
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Заместитель командира одной из частей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории управляя автомобилем сбил гражданское лицо. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей наблюдается обострение общественно-политической обстановки в результате резкого увеличения количества преступлений и противоправных действий совершенных российскими военнослужащими.
"Накануне заместитель командира одной из частей так называемого "первого армейского корпуса" управляя автомобилем сбил гражданское лицо, которое было госпитализировано в тяжелом состоянии", - сказал А.Лысенко.
Кроме того, военнослужащий другой части оккупационных войск в нетрезвом состоянии забил до смерти собственную жену в результате бытовой ссоры.
Как сообщал УНН, на территории временно оккупированного Донбасса, на блок-посту недалеко от Калиновки, оккупанты расстреляли автомобиль гражданского лица, в результате чего водитель погиб.