На Донбасі бойовик на автомобілі збив цивільну особу

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України на окупованій території Луганської та Донецької областей спостерігається загострення суспільно-політичної обстановки внаслідок різкого збільшення кількості злочинів та протиправних дій скоєних російськими військовослужбовцями.

"Напередодні заступник командира однієї з частин так званого "першого армійського корпусу" керуючи автомобілем збив цивільну особу, яка була госпіталізована у тяжкому стані", - сказав А.Лисенко.

Крім того, військовослужбовець іншої частини окупаційних військ у нетверезому стані забив до смерті власну дружину внаслідок побутової сварки.

Як повідомляв УНН, на території тимчасово окупованого Донбасу, на блок-посту неподалік від Калинівки, окупанти розстріляли автомобіль цивільної особи, внаслідок чого водій загинув.