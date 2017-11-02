На Донбасі бойовик на автомобілі збив цивільну особу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Заступник командира однієї з частин російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території керуючи автомобілем збив цивільну особу. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України на окупованій території Луганської та Донецької областей спостерігається загострення суспільно-політичної обстановки внаслідок різкого збільшення кількості злочинів та протиправних дій скоєних російськими військовослужбовцями.
"Напередодні заступник командира однієї з частин так званого "першого армійського корпусу" керуючи автомобілем збив цивільну особу, яка була госпіталізована у тяжкому стані", - сказав А.Лисенко.
Крім того, військовослужбовець іншої частини окупаційних військ у нетверезому стані забив до смерті власну дружину внаслідок побутової сварки.
Як повідомляв УНН, на території тимчасово окупованого Донбасу, на блок-посту неподалік від Калинівки, окупанти розстріляли автомобіль цивільної особи, внаслідок чого водій загинув.