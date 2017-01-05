В Черкасской области задержали мужчину, который украл металлолом
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 5 января. УНН. В Смеле задержали мужчину, который со двора домовладения похитил металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области, пишет УНН-Центр.
С информацией о краже в дежурную часть Смелянского отдела полиции позвонил местный житель. Мужчина рассказал, что возле одного из домов увидел неизвестное лицо, с чужого двора совершившего кражу металлолома.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранители задержали мужчину с похищенным имуществом.
По данному факту следственным отделением Смелянского отдела полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Наказание за совершение уголовного преступления предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.