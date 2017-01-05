На Черкащині затримали чоловіка, який поцупив металобрухт
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 5 січня. УНН. У Смілі затримали чоловіка, який з подвір’я домоволодіння викрав металобрухт. Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Черкаській області, пише УНН-Центр.
З інформацією про крадіжку до чергової частини Смілянського відділу поліції зателефонував місцевий житель. Чоловік розповів, що біля одного із будинків побачив невідому особу, яка з чужого подвір’я вчинила крадіжку металобрухту.
На місце подію відразу виїхала слідчо-оперативна група. На місці пригоди правоохоронці затримали чоловіка з викраденим майном.
За даним фактом слідчим відділенням Смілянського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Покарання за вчинення кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.