На Черкащині затримали чоловіка, який поцупив металобрухт

З інформацією про крадіжку до чергової частини Смілянського відділу поліції зателефонував місцевий житель. Чоловік розповів, що біля одного із будинків побачив невідому особу, яка з чужого подвір’я вчинила крадіжку металобрухту.

На місце подію відразу виїхала слідчо-оперативна група. На місці пригоди правоохоронці затримали чоловіка з викраденим майном.

За даним фактом слідчим відділенням Смілянського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Покарання за вчинення кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.