На авиашоу Aero India сгорели 300 автомобилей

"Всего в результате пожара сгорело 300 автомобилей. Огонь полностью потушен. 10 машин Пожарных Сил и 5 других пожарных машин боролись с огнем", - написал глава полиции.

По информации местных СМИ, пожар вспыхнул на парковке возле аэродрома Елаханка, где проходило международное авиашоу. Полиция предполагает, что пожар мог возникнуть из-за непогашенной сигареты, выброшенной в сухую траву.

Aero India 2019 - крупнейшая в Азии выставка военной авиации пройдет с 20 по 24 февраля 2019 в Бангалоре - столице штата Карнатака на юге Индии, которая считается центром высокотехнологичной промышленности страны.

Как сообщал УНН, за день до открытия шоу Aero India в Бангалоре потерпели крушение два самолета команды Suryakiran Aerobatic ВВС Индии.





Vehicles got fire at parking area of #AiroIndia show at Yalahanka. Fire fighters On the spot.@DGP_FIRE @SunilagarwalI @KarnatakaVarthe pic.twitter.com/5YAk2izsDx

— Karnataka Fire Dept (@KarFireDept) 23 февраля 2019 г.