На авіашоу Aero India згоріли 300 автомобілів

"Всього в результаті пожежі згоріло 300 автомобілів. Вогонь повністю загасили. 10 машин пожежних сил та 5 інших пожежних машин боролися з вогнем", - написав глава поліції.

За інформацією місцевих ЗМІ, пожежа спалахнула на парковці біля аеродрому Елаханка, де проходило міжнародне авіашоу. Поліція припускає, що пожежа могла виникнути через непогашену сигарету, викинуту в суху траву.

Aero India 2019 - найбільша в Азії виставка військової авіації пройде з 20 по 24 лютого 2019 в Бангалорі - столиці штату Карнатака на півдні Індії, яка вважається центром високотехнологічної промисловості країни.

Як повідомляв УНН, за день до відкриття шоу Aero India в Бангалорі зазнали аварії два літаки команди Suryakiran Aerobatic ВПС Індії.





Vehicles got fire at parking area of #AiroIndia show at Yalahanka. Fire fighters On the spot. @DGP_FIRE @SunilagarwalI @KarnatakaVarthe pic.twitter.com/5YAk2izsDx

- Karnataka Fire Dept (@KarFireDept) 23 лютого 2019 р