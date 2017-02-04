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На авиарейсы в США начали пропускать граждан семи мусульманских стран

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Авиакомпания Qatar Airways в субботу обнародовала памятку для пассажиров, в которой указано, что граждане семи мусульманских государств, которым ранее было запрещено въезжать на территорию США, теперь снова могут садиться на самолеты авиаперевозчика, следующие в США, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

На авиарейсы в США начали пропускать граждан семи мусульманских стран

Это решение стало следствием приостановки федеральным судьей в Сиэтле Джеймсом Робартом действия антимиграционного указа президента Дональда Трампа, которым гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена был запрещен въезд в США.

Зато, как сообщают СМИ, иностранные авиакомпании, работающие в Иране, обратились к туристическим агентствам с просьбой не продавать билеты в США гражданам Ирана, которые имеют американские визы. Впрочем, как сообщили в одном из турагентств, эта рекомендация не касается иранцев, имеющих право на постоянное проживание в США или американский паспорт.

Сообщается, что вскоре после судебного решения Служба таможенного и пограничного контроля США сообщила авиакомпании о возможности осуществлять посадку пассажиров из семи мусульманских стран, которых касался указ Трампа, на самолеты, следующие в США.

Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев.

Минюст США будет оспаривать решение суда об остановке иммиграционного указа.

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